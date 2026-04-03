Pojačan intenzitet saobraćaja

Tokom predstojećeg vikenda očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja zbog praznika, pre svega u popodnevnim časovima, kako na putevima, tako i na graničnim prelazima. Zbog većeg broja vozila i očekivanih gužvi, na pojedinim prelazima biće otvorene dodatne saobraćajne trake, kako bi se ubrzao protok i smanjilo vreme zadržavanja putnika. Nadležni apeluju na vozače da budu oprezni, strpljivi, uz preporuku da prate aktuelne informacije o stanju na putevima i izbegnu putovanje u najopterećenijim terminima, ukoliko su u mogućnosti.