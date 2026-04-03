Počeo je prolećni raspust

Prolećni raspust za učenike srednjih i osnovnih škola u Vojvodini počeo je danas i trajaće do 14. aprila, dok njihovi vršnjaci u ostatku Srbije zbog uskršnjih praznika neće ići u školu od 10. do 14. aprila. Podsećamo, za sve osnovne i srednje škole, osim vojvođanskih, kalendare rada utvrđuje Ministarstvo prosvete, dok pravilnike rada u školama u Vojvodini određuje Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje. Prema tim kalendarima, svi maturanti gimnazija školsku godinu završiće 22. maja, dok je poslednji školski dan za osmake i maturante srednjih stručnih škola 29. maja . Osnovci od prvog do sedmog razreda časove će imati do petka, 12. juna, a za srednjoškolce koji u ovoj godini pohađaju razred koji nije završni, nastava će trajati do 19. juna.