Važno upozorenje Ministarstva poljoprivrede

Uprava za zaštitu bilja takođe apeluje na poljoprivredne proizvođače da poštuju odredbe Zakona o sredstvima za zaštitu bilja, koji potpuno zabranjuje primenu pesticida u vreme cvetanja bilja koja su toksična za pčele, kao i primenu pesticida iz vazduhoplova koji su toksični za pčele.

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva poljoprivrede, svako pčelinje društvo podiže prinose okolnih poljoprivrednika za 566 evra. Važno je napomenuti da se sredstva za zaštitu bilja primenjuju u skladu sa rešenjem o registraciji , u skladu sa deklaracijom i uputstvom, u skladu sa načelima dobre poljoprivredne prakse, kao i u skladu sa namenom sredstva za zaštitu bilja, a na način kojim se ne ugrožava zdravlje ljudi i životinja (pčela) i životna sredina.

Apeluje se na poljoprivredne proizvođače da čak i kada primenjuju sredstva za zaštitu bilja koja su otrovna za pčele za tretiranje zasada koji nije u cvetu, prvo suzbiju korove, jer upravo korovi koji su u fazi cvetanja mogu biti posećeni od strane pčela, a do trovanja može doći zato što pčele idu na korovske biljke koje su u cvetu, iako biljke koje tretiraju nisu u fazi cvetanja. Takođe, potrebno je skrenuti posebnu pažnju poljoprivrednim proizvođačima da je prilikom tretiranja uljane repice i soje insekticidima zabranjeno primenjivati insekticide koji su toksični za pčele tokom cvetanja. Važno je i prilikom tretiranja uljane repice pre cvetanja koristiti sredstva za zaštitu bilja koja imaju kraći period delovanja.