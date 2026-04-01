Svetski dan šale – 1. april

U mnogim zemljama širom sveta danas se obeležava Svetski dan šale, 1. april, a ljudi na ovaj dan tradicionalno smišljaju neškodljive, simpatične šale kako bi se zabavili i nasmejali. Veruje se da je običaj obeležavanja Dana šale nastao u 16. veku, kada je početak Nove godine pomeren sa 25. marta na 1. januar. Ljudi koji su prihvatili novi kalendar često su se šalili na račun onih koji su nastavili da slave po starom običaju, pa se veruje da je upravo iz toga nastala tradicija prvoaprilskih šala. Tokom vremena pojavile su se i poznate prvoaprilske podvale.