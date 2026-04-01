Rezultati utakmica 19. kola VFL Jug (Video)

U subotu, fudbalski stadion kraj Doma kulture u Beški je bio domaćin derbija kola Vojvođanske lige grupa „Jug”. Hajduk je za rivala imao tim iz Pećinaca. U nedelju su odigrane tri fudbalske utakmice na vojvođanskom četvrtoligaškom jugu; ceo plen su odneli gostujući timovi. Rezultati utakmica 19. kola:
SUBOTA:
RADNIČKI 1910 ŠID – BORAC ŠAJKAŠ (0-5)
ŠUMAR OGAR – PODUNAVAC BELEGIŠ (4-0)
HAJDUK BEŠKA – DONJI SREM 2015 PEĆINCI (2-1)
FRUŠKOGORSKI PARTIZAN BUKOVAC – SLOGA TEMERIN (3-1)
NEDELJA:
TSK TEMERIN – LSK LAĆARAK (0-1)
SREM SREMSKI MIHALJEVCI – INDEX NOVI SAD (0-1)
JEDINSTVO RUMENKA – JADRAN GOLUBINCI (0-3) SLUŽBENI REZULTAT
DUNAV STARI BANOVCI – RADNIČKI NOVA PAZOVA (0-5)
