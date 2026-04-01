Pozorišni muzej dobio prostor

Pozorišni muzej Vojvodine je, odlukom Pokrajinske vlade, nakon više od četiri decenije, dobio prostor u Novom Sadu. Time će ova kulturna ustanova prvi put od osnivanja imati svoj izložbeni prostor, adekvatne uslove za čuvanje i zaštitu bogate muzejske građe, kao i za obavljanje svoje redovne poslovne delatnosti. Od osnivanja do danas, Muzej se bavi prikupljanjem i čuvanjem građe i proučavanjem pozorišne umetnosti u Vojvodini, a u svojim zbirkama ima više od 80.000 predmeta, uključujući fotografije, kostime, scenografske skice i dokumenta iz istorije teatra. Obezbeđivanjem sopstvenog prostora ova kulturna ustanova moći će još više da doprinosi očuvanju pozorišne tradicije i svedoči o bogatoj istoriji teatra u ovom regionu, saopšteno je nakon sednice Pokrajinske vlade.