Cena pšenice značajno porasla, kukuruz i soja pojeftinili (Video)

Tokom ove nedelje, preko Produktne berze najviše se trgovalo pšenicom. Cene hlebnog i sojinog zrna zabeležile su rast, dok su cene kukuruza i ječma imale silazni trend. Ukupan promet iznosio je 3.798 tona robe, finansijske vrednosti 104.108.896,00 dinara.

KUKURUZ:

Usled slabe zainteresovanosti kupaca, kukuruzom se izuzetno malo trgovalo. Berzanski ugovori za ovu ratarsku kulturu zaključeni su po ceni od 21,70 din/kg bez PDV-a (23,87 din/kg sa PDV-om), što ujedno predstavlja i ponder cenu. U odnosu na prethodnu nedelju, cena je niža za 0,46 %.

PŠENICA:

Tržište pšenice karakterisala je povećana tražnja, što je, uz slabiju ponudu pšenice sa 11-12% proteina koju su kupci pretežno tražili, uslovilo rast cene od 2,31% u odnosu na prethodnu sedmicu. U zavisnosti od kvaliteta, trgovana cena pšenice iznosila je od 20,70 do 21,50 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 20,97 din/kg bez PDV-a (23,07 din/kg sa PDV-om). Sa 68% udela u ukupnom nedeljnom prometu, pšenica je zauzela primat u trgovanju.

SOJA:

Kupoprodajni ugovori za sojino zrno zaključeni su po ceni od 50,50 do 51,20 din/kg bez PDV-a, uz obračun kvaliteta. Ponder cena iznosila je 51,11 din/kg bez PDV-a (56,22 din/kg sa PDV-om), pokazujući rast od 1,21% u odnosu na poslednji upoređujući podatak. Pojačana tražnja uz slabu ponudu, rezultirala je jasnim uzlaznim trendom cene tokom nedelje. Krajem nedelje tražnja je bila izražena po višim cenama u odnosu na zaključena trgovanja, ali, usled slabe ponude, nije došlo do daljih trgovinskih transakcija.

JEČAM:

Kada je reč o stočnom ječmu, primetno odsustvo tražnje manifestovalo se kroz jedan zaključen ugovor. Cena stočnog ječma iznosila je 20,50 din/kg bez PDV-a (22,55 din/kg sa PDV-om), pokazujući pad cene od 2,28% u odnosu na prethodna trgovanja.

SUNCOKRETOVA SAČMA:

Suncokretovom sačmom trgovalo se po ceni od 27,20 din/kg bez PDV-a (32,64 din/kg sa PDV-om).

VEŠTAČKA ĐUBRIVA:

Kod veštačkih đubriva i dalje se beleže manje količine u ponudi, a cene ostaju podložne promenama na dnevnom nivou. Berzanski ugovori zaključeni su za KAN, ruski u pakovanju 25/1 po ceni od 47,71 do 47,82 din/kg (405-406 eur/t) bez PDV-a.

