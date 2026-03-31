Zaplena 18 kg kokaina

preuzeta fotografija

Inspektori novosadske kriminalističke policije su, u Šimanovcima, pretresom kamiona kojim je upravljao Đ.S. ( 1980) iz Obrenovca, pronašli kokain i novac za koji se sumnja da potiče od prodaje narkotika. Kako se navodi u zvaničnom saopštenju, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja kriminalističke policije u Novom Sadu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Sremskoj Mitrovici, zaplenili su 18 kilograma kokaina i uhapsili Đ. S. (1980) iz Obrenovca, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, višem javnom tužiocu u Sremskoj Mitrovici.