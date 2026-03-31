Sava u porastu

Situacija na vodotokovima u Srbiji je stabilna i mirna, nema kritičnih područja i preduzete su sve operativne mere na terenu za kontrolu obala reka, saopšteno je iz „Srbijavoda”. Vodostaji reka Jadar, Morava, Kolubara, Tamnava su u opadanju i jedino je Sava u porastu. Vanredna odbrana od poplava proglašena je u zoni Šapca na unutrašnjim vodama, na cerskom obodnom kanalu, na srednjem Mačvanskom kanalu i na kanalu Krivaja u Loznici. Sava je kod Sremske Mitrovice prema današnjim merenjima na 518 cm, a prognozirani vodostaj do četvrtka je 560 cm.