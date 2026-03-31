Rezultati 16. kola MOL Istok i MOL Zapad (Video)

Lider na tabeli Međuopštinske fudbalske lige Srem, grupa Istok, maradička Sloga je dobila komšijski derbi slavivši u Krušedolu. U subotu, Erdevik je bio jedini na fudbalskoj sceni Međuopštinske lige Srem, grupa Zapad. Sloga 1919 je igrala protiv gostujućeg OFK Bosuta kao favorit duela. U nedelju, fudbaleri rumske Fruške gore i Napretka 2021 iz Šuljma su prvi istrčali na teren u okviru drugog takmičarskog dana Međuopštinske lige Srem, grupa Zapad. Rezultati utakmica 16. kola:
MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ISTOK, 16. KOLO (15 ČASOVA):
NEDELJA:
JEDINSTVO PLATIČEVO – FRUŠKOGORAC KRČEDIN (3-0)
POLET NIKINCI – PLANINAC RIVICA (1-0)
MLADOST BUĐANOVCI – CAR UROŠ JAZAK (0-5)
HRTKOVCI – GRANIČAR OBREŽ (3-0)
SREMSKI VITEZOVI RADNIČKI IRIG – SREMAC DOBRINCI (2-1)
KRUŠEDOL – SLOGA MARADIK (1-3)
KUPINOVO – OFK BRESTAČ (4-2)
MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ZAPAD, 16. KOLO (15 ČASOVA):
NEDELJA:
GRANIČAR ADAŠEVCI – OFK BIKIĆ BIKIĆ DO (2-0)
TRGOVAČKI SREMSKA MITROVICA – GRANIČAR KUZMIN (9-0)
SLOGA 1919 ERDEVIK – OFK BOSUT (1-1)
GRANIČAR JAMENA – FRUŠKOGORAC MANĐELOS (1-2)
FRUŠKA GORA RUMA – NAPREDAK 2021 ŠULJAM (5-0)
JEDINSTVO MOROVIĆ – NAPREDAK VAŠICA (2-2)
OBILIĆ 1993 KUKUJEVCI – BORAC RADENKOVIĆ (3-1)
(Redakcija)