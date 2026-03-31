Prag za dečiji dodatak povećan na 18.000 dinara

Cenzus za ostvarivanje prava na dečji dodatak u Srbiji iznosiće od 1. aprila 18.000 dinara, umesto 13.247 dinara, a za jednoroditeljske porodice cenzus je uvećan za 30 odsto i iznosi 23.400 dinara. Za staratelje i roditelje deteta sa smetnjama u razvoju i deteta sa invaliditetom , za koje postoji mišljenje interresorne komisije obrazovane u skladu sa propisima iz oblasti prosvete, a koje ne koristi usluge smeštaja, cenzus je uvećan za 20 odsto i iznosi 21.600 dinara. Kako je objavljeno u Službenom glasniku, dečiji dodatak za porodice koje su ostvarile to pravo, odnosno one čiji ukupan mesečni prihod ostvaren u tri meseca koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev po članu porodice ne prelazi 18.000 dinara, iznosi 4.415,83 dinara. Za jednoroditeljske porodice , dečiji dodatak je uvećan za 30 odsto i iznosi 5.740,56 dinara. Uredbu o nominalnim iznosima i načinu usklađivanja cenzusa za ostvarivanje prava na dečji dodatak, kao i visini i načinu usklađivanja iznosa dečijeg dodatka, usvojila je Vlada Srbije 26. marta.