Zlato i srebro za rumske savatiste

Zlato i srebro za Savate boks klub “Ruma” na Prvenstvu Srbije u kombat savateu u sportskom centru u Senti u nedelju , 29. marta. Uroš Popović osvojio je zlatnu medalju do 80 kg u konkurenciji mlađih juniora tehničkim nokautom u finalu u 1. rundi nad protivnikom iz Beograda, dok je Marko Vidaković osvojio srebrnu medalju u kategoriji + 85 kg u seniorskoj konkurenciji, pobedom nokautom u 1. rundi eliminacija protiv takmičara iz Sente i porazom na poene u finalu od takmičara iz Novog Sada. Od narednih takmičenja očekuje nas Prvenstvo Srbije u assault savateu u Kikindi 19. aprila, a zatim nastup na Evropskom KUP-u u Plovdivu, Bugarska, od 1. do 3. maja 2026. godine. Pokrovitelj rada Savate boks kluba “Ruma” je Opština Ruma.