Vodostaj Save u porastu

Na teritoriji Srbije je u prethodna tri dana, usled intenzivnih padavina, registrovan porast vodostaja na pojedinim vodotocima, usled čega su, u skladu sa važećim propisima i planskim dokumentima, uvedene mere redovne i vanredne odbrane od poplava, saopšteno je danas iz Srbijavoda. Vanredna odbrana uvedena je, između ostalog, i na vodnoj jedinici “Sava-Šabac. ” Vodostaj reke Save je u porastu, sa tendencijom umerenog i većeg porasta u naredna tri dana. Sava kod Sremske Mitrovice je trenutno na 446 cm , a do 1. aprila je prognozirano da dostigne 565 cm, saopštavaju iz RHMZ.