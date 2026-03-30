U poslednjih 7 dana – 619 saobraćajnih nezgoda

U toku prethodne nedelje, na putevima u Republici Srbiji registrovano je 619 saobraćajnih nezgoda u kojima su povređene 54 osobe. Život je izgubilo osam osoba, saopšteno je iz Uprave saobraćajne policije. Apeluju na sve vozače da ne koriste mobilni telefon tokom vožnje, jer takvim ponašanjem mogu ugroziti i sebe i druge učesnike u saobraćaju. Korišćenjem mobilnog telefona vozač skreće pogled sa puta, gubi koncentraciju i produžava vreme reakcije, čime značajno povećava rizik od nastanka saobraćajne nezgode sa teškim posledicama.