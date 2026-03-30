Rezultati 19. kola Sremske lige (Video)

U subotu, derbi dana 19. kola Sremske područne fudbalske lige je odigran u Mačvanskoj Mitrovici . Podrinje je ugostilo ranjeni 1. Maj iz rumskog gradskog derbija. U nedelju su zabeleženi zanimljivi fudbalski rezultati u okviru Sremske područne lige. Sasani su se vratili efikasnom fudbalu, a Čortanovčani beleže sjajne rezultate. Rezultati utakmica 19. kola:
SUBOTA:
PARTIZAN VITOJEVCI – NAPREDAK POPINCI (2-2)
PODRINJE M. MITROVICA – 1. MAJ RUMA (0-2)
NEDELJA;
SLOGA VOGANJ – KAMENI AŠANJA (3-1)
POLET NOVI KARLOVCI – OFK ZEKA BULJUBAŠA RAVNJE (6-0)
JEDINSTVO RUMA – LJUKOVO (3-1)
SREMAC VOJKA – BUDUĆNOST SALAŠ NOĆAJSKI (5-0)
BORAC 1925 MARTINCI – HAJDUK 1932 ŠIMANOVCI (6-0)
HAJDUK VIŠNJIĆEVO – ČSK ČORTANOVCI (0-3)
(Redakcija)