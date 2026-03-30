Počela Cvetna nedelja

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici ulaze u šestu nedelju Velikog posta, koja se smatra najstrožijom u toku ovog perioda. Ova nedelja nosi naziv Cvetna nedelja posta i vreme je kada se posebno pripremamo za najveći hrišćanski praznik, Vaskrs. Tokom ove nedelje praktikuje se umeren post, a običaji uključuju berbu cveća i vrbovih grančica, kao i sređivanje i ukrašavanje doma za praznik. Nedelja počinje proslavom Svetog Alekseja, čoveka Božijeg, sveca koji je odabrao asketski život, napustivši bogatstvo, i posvetio se molitvi i Bogu tokom 34 godine. Predstojeći vikend uvodi nas u pripreme za Vaskrs. U subotu se obeležava Vrbica, poznata i kao Lazareva subota, kada vernici u crkvu donose vrbove grančice koje se osveštavaju. One se zatim čuvaju kod kuće pored ikona, za zdravlje i blagostanje porodice. U nedelju, poznatu kao Cvetna nedelja, kuće se kite raznovrsnim poljskim cvećem, ljubičicama, maslačkom, a ukućani se umivaju vodom u kojoj je cveće potopljeno, čime se simbolično unosi blagost i radost u dom.