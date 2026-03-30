Otvaranje izložbe “Pre nego potonemo”

Galerija „Lazar Vozarević” najavila je otvaranje samostalne izložbe slika akademske umetnice Jelene Prokopović pod nazivom „Pre nego potonemo”.

Svečano otvaranje zakazano je za utorak, 31. mart 2026. godine, u 18 časova. Izložbu potpisuje kustoskinja i istoričarka umetnosti Andrijana Belić, a publici će biti predstavljen ciklus radova kroz koji autorka istražuje ljudsku introspekciju, dublje slojeve društva i kompleksna emocionalna stanja. Sam naziv izložbe upućuje na trenutak preispitivanja i prelomne svesti, otvarajući pitanja granica između svesnog i podsvesnog. Kroz autentičan vizuelni izraz, Jelena Prokopović poziva posmatrače da se suoče sa sopstvenim unutrašnjim strahovima i ličnim borbama. Jelena je akademska umetnica prepoznatljiva po specifičnom senzibilitetu i istraživačkom pristupu umetnosti. Dobitnica je dve prve nagrade „Lazar Vozarević” na Sremskomitrovačkom salonu 2012. i 2024. godine. Članica je Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine od 2026. godine, kao i MENSA udruženja od 2012. godine.