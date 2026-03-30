Nedimović: Tužba zbog neistina i štete po ugled grada (Video)

Gradonačelnik Sremske Mitrovice , Branislav Nedimović, najavio je da će Grad, preko svojih ovlašćenih organa, pre svega Pravobranilaštva, zbog teksta pod nazivom “Na desetine nagaznih i poteznih mina iznad hotela ‘ Ležimir ‘ na Fruškoj gori: Minska polja nerazminirana, u opasnosti izletnici i tartufari,” koji je objavljen na Novoj S 28. marta ove godine, podneti krivičnu prijavu protiv medija i autora teksta, kao i tužbu za naknadu štete koja je nastala po ugled lokalne samouprave sa aspekta razvoja privrede i turizma.