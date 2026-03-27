Raspored utakmica 19. vikenda LBŠ u Rumi (Video)

U SUBOTU, 28. MARTA SE IGRAJU UTAKMICE 19. VIKENDA LIGE BUDUĆIH ŠAMPIONA U SC “GIMNASIUM” U RUMI A RASPORED JE SLEDEĆI:
BALON BROJ 1:
09:30H: GENERACIJA 2016: ŠF „TRGOVAČKI PLAVI „ – OFK „LAĆARAK”
10:20H: GENERACIJA 2017: ŠF „ JEDNOTA „ – FK „ SLOBODA „ DT
11:10H: GENERACIJA 2017: ŠF „ TRGOVAČKI BELI“ – ŠF „ FUDBOLEND „
12:00H: GENERACIJA 2017: ŠF „ FRUŠKAĆ“ – ŠF „ LAVOVI 022“
12:50H: GENERACIJA 2018: ŠF „ LAVOVI 022“ – FK „ DONJI SREM „
13:40H: GENERACIJA 2015: ŠF „ TRGOVAČKI“ – FK „ SLOBODA „ DT
BALON BROJ 2:
08:40H: GENERACIJA 2017: ŠF „ RADNIČKI „ IRIG – ŠF „ JEDNOTA „
09:30H: GENERACIJA 2015: ŠF „ RADNIČKI „ SM – FK „ PRVI MAJ „
10:20H: GENERACIJA 2019: ŠF „ FRUŠKAĆ“ – ŠF „TRGOVAČKI“
11:10H: GENERACIJA 2016: FK „ POLET „ NIKINCI – ŠF „ LAVOVI 022“
12:00H: GENERACIJA 2019: FK „ DONJI SREM „ – ŠF „ FUDBOLEND „
12:50H: RAZVOJNA 2014 -15: ŠF „ FRUŠKAĆ“ – ŠF „ TRGOVAČKI“
13:40H: GENERACIJA 2017: FK „ JEDINSTVO „ SP – ŠF „ FRUŠKAĆ“
TEREN 1
12:00H: GENERACIJA 2014: ŠF „ FRUŠKAĆ“ – FK „ RADNIČKI „ SM
13:00H: GENERACIJA 2014: RFC „ INĐIJA „ – FK „ JEDINSTVO „ SP
TEREN 2
14:00H: GENERACIJA 2013: FK „ JEDINSTVO „ SP – GFK „ SLOVEN „
U NEDELJU, 29. MARTA SE IGRAJU UTAKMICE 19. VIKENDA LIGE BUDUĆIH ŠAMPIONA U SC “GIMNASIUM” U RUMI A RASPORED JE SLEDEĆI:
BALON BROJ 1:
08:40H: GENERACIJA 2018: FK „ RADNIČKI „ ŠID – ŠF „ RADNIČKI „ SM
09:30H: GENERACIJA 2016: SFU „ PREMIJER 2020“ – FK „ PRVI MAJ „
10:20H: GENERACIJA 2017: ŠF „SOCER KIDS“ – FK „ RADNIČKI „ ŠID
11:10H: GENERACIJA 2018: ŠF „ SPARTA „ – SFU „ PREMIJER 2020“
12:00H: GENERACIJA 2019: ŠF „SOCER KIDS “ – ŠF „ FRUŠKAĆ“
12:50H: GENERACIJA 2018: ŠF „ SPARTA „ – ŠF „ TRGOVAČKI PLAVI „
13:40H: GENERACIJA 2017: ŠF „SOCER KIDS “ – ŠF „ FUDBOLEND „
14:30H: GENERACIJA 2018: ŠF „ SPARTA „ – GFK „ SLOVEN „
15:20H: GENERACIJA 2016: ŠF „SOCER KIDS 2“ – FK „ SLOBODA „ DT
BALON BROJ 2
08:40H: GENERACIJA 2016: RFC „ INĐIJA „ – ŠF „ RADNIČKI „ SM
09:30H: GENERACIJA 2018: ŠF „SOCER KIDS“ – FK „ JEDINSTVO „ SP
10:20H: GENERACIJA 2016: ŠF „SOCER KIDS 1“ – RFC „ INĐIJA „
11:10H: GENERACIJA 2016: ŠF „SOCER KIDS 2“ – OFK „ LAĆARAK „
12:00H: GENERACIJA 2018: ŠF „SOCER KIDS“ – RFC „ INĐIJA „
12:50H: GENERACIJA 2016: ŠF „SOCER KIDS 1“ – ŠF „ TRGOVAČKI BELI“
13:40H: GENERACIJA 2015: ŠF „SOCER KIDS“ – FK „ JEDINSTVO „ SP
14:30H: GENERACIJA 2018: ŠF „SOCER KIDS“ – FK „ SLOBODA „ DT
15:20H: GENERACIJA 2015: ŠF „SOCER KIDS “ – GFK „ SLOVEN „
TEREN 1
09:00H: GENERACIJA 2014: FK „ RADNIČKI „ ŠID – FK „ RADNIČKI „ IRIG
TEREN 2
10:00H: GENERACIJA 2013: FK „ RADNIČKI „ ŠID – FK „ PRVI MAJ „
13:00H: GENERACIJA 2013: GFK „ SLOVEN „ – RFC „ INĐIJA „
(Redakcija)