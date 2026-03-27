Prijave za sajam “Fruit attraction”

Privredna komora Vojvodine obaveštava da će se međunarodni sajam „Fruit Attraction” održati od 6. do 8. oktobra 2026. godine na sajmu Feria de Madrid. Ovaj prestižni događaj predstavlja jednu od najvažnijih platformi za susret izvoznika i uvoznika voća i povrća, uspostavljanje čvrstih poslovnih odnosa i otvaranje novih mogućnosti na međunarodnom tržištu. Privredna komora Vojvodine, u saradnji sa projektom „Promocija trgovine na istoku”, koji sprovodi Međunarodni trgovinski centar, uz finansijsku podršku Vlade Švajcarske, organizuje zajednički nastup privrednika u okviru nacionalnog štanda Srbije na ovom sajmu u Madridu. Troškove zakupa, izgradnje i održavanja štanda snosi PKV/ITC projekat, dok su izabrane firme u obavezi da uplate kotizaciju za ko-izlagače u iznosu od 500 evra. Pravo učešća na sajmu „Fruit Attraction”, u okviru nacionalnog štanda, imaju privredna društva i preduzetnici registrovani u Republici Srbiji koji se bave izvozom svežeg voća i povrća. Ukoliko broj prijavljenih kompanija bude veći od planiranog, selekcija će biti izvršena na osnovu unapred definisanih kriterijuma, među kojima su ostvareni izvozni rezultati, broj zaposlenih, dosadašnje učešće na sajmovima, posedovanje relevantnih sertifikata, kao i inovativnost proizvoda. Zainteresovani za učešće mogu se prijaviti najkasnije do 1. juna 2026. godine slanjem prijave na imejl adresu: poljoprivreda@pkv.rs.