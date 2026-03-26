Radovi na unapređenju grejanja

Javno preduzeće Toplifikacija u Sremskoj Mitrovici najavilo je nastavak ulaganja u sistem daljinskog grejanja. Po završetku grejne sezone sledi druga faza projekta „Krak 8″, koja će se realizovati na Trgu vojvođanskih brigada. Planirana je izgradnja dve nove podstanice, čime će se unaprediti distribucija i stabilnost isporuke toplotne energije. Iz preduzeća ističu da je cilj projekta pouzdaniji rad sistema, posebno u delovima grada gde je do sada dolazilo do većih opterećenja. Kvalitetnije grejanje biće obezbeđeno i za objekat u kojem se nalaze prostorije JKP „Srem-gas”.