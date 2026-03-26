Predstava “Telo” u Šidu

Vesti Šid | March 26, 2026

preuzeta fotografija

U Šidu će povodom Svetskog dana pozorišta gostovati amatersko pozorište KUD „Brile” iz Beočina sa predstavom „Telo”, snažnom i emotivnom pričom o porodičnim odnosima, generacijskom jazu i granici između brige i tereta. Kroz sudbinu jedne porodice i odnos prema starom i bolesnom ocu, predstava otvara važna pitanja o odgovornosti, ljubavi i onome što često ostaje neizgovoreno. Predstava će biti odigrana u petak, 27. marta, sa početkom u 19 časova, u sali KOC-a u Šidu, a ulaz je dobrovoljni prilog .

