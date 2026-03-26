Napredak u vodosnabdevanju u Krčedinu

U Krčedinu su završeni radovi na istražnoj bušotini bunara B-6, čime je napravljen značajan korak ka unapređenju vodosnabdevanja na teritoriji opštine Inđija. Sprovedena istraživanja pokazala su veoma dobre rezultate, kako u pogledu kvaliteta, tako i količine vode, što daje čvrstu osnovu za dalju realizaciju projekta. U narednom periodu planiran je završetak izgradnje bunara, nakon čega će uslediti njegovo povezivanje na vodovodnu mrežu. Prema najavama, puštanje bunara u rad očekuje se u junu ove godine.