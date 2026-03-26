Bez struje duže od 24 sata

Duže od 24 sata deo Severne Mačve bio je bez električne energije. Reč je o selima koja administrativno pripadaju Gradu Sremska Mitrovica, a strujom se snabdevaju iz Elektrodistribucije Šabac, a to su deo Mačvanske Mitrovice, Zasavica jedan i dva i Ravnje. Kako nam je rečeno u kol centru Elektroprovrede Srbije, problem je prijavljen u sredu između 11 i 12 sati. Nakon toga, ekipe su na terenu ustanovile da je, zbog seče stabala u tom kraju, od strane trećih lica oboreno više stubova i da je došlo do iskakanja više trafostanica . Zbog složenosti posla i teške pristupačnosti prostora, domaćinstva u tom kraju bila su duže od jednog dana bez struje. U ovom slučaju, po našem izvoru, Elektrodistribucija bi mogla da podnese prijavu protiv odgovornih lica koja su prouzrokovala problem.