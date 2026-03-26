Besplatna pripremna nastava (Video)

Besplatna pripremna nastava za malu maturu u Sremskoj Mitrovici ove godine privukla je 244 učenika, od ukupno oko 630 osmaka. Nastavu organizuje Kancelarija za mlade, a program obuhvata srpski jezik i matematiku i traje dva meseca. Časovi se održavaju u više škola – u gradu, ali i u Laćarku i Mačvanskoj Mitrovici, kako bi priprema bila dostupna svim đacima, uključujući i one iz prigradskih sredina. Ono što ovu inicijativu čini posebnom nisu samo brojke, već i rezultati koje učenici postižu, pokazujući da besplatna priprema ima stvarni efekat na njihovo znanje i spremnost za završni ispit.