Smotra recitatora Srema u Sremskoj Mitrovici

preuzeta fotografija

U organizaciji Ustanove za negovanje kulture „Srem” i Saveza umetničkog stvaralaštva amatera Vojvodine, u Pozorištu „Dobrica Milutinović” Sremska Mitrovica, održana je Smotra recitatora Srema „Pesniče naroda mog”. Kako navode nadležni iz KOC Šid, od ukupno prijavljenih 109 recitatora iz celog Srema, po oceni selektora Predraga Momčilovića , glumca i profesora na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, na Pokrajinskoj smotri „Pesniče naroda mog” u Sečnju, našu opštinu će predstavljati najuspešniji u svojim kategorijama : Mlađi uzrast – Nikolina Mijatović, Srednji uzrast – Marko Kotarlić, Stariji uzrast/odrasli – Ruža Miladinović i Stefan Rkman.