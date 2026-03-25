Koncert Momčila Aleksandrića u Galeriji (Video)

preuzeta fotografija

Centar za kulturu „Sirmijumart” organizuje koncert Momčila Aleksandrića, gitariste, kompozitora i multimedijalnog umetnika. Publika u Sremskoj Mitrovici imaće priliku da doživi koncert ovog umetnika u kojem će se klasična gitara sresti sa savremenim zvukom, tehnologijom i snažnom umetničkom vizijom. Publiku očekuje muzičko putovanje kroz dela od renesanse do savremenog doba, od Baha i Britna do autorskih kompozicija koje pomeraju granice klasične gitare. Biće to susret tradicije, virtuoznosti i budućnosti muzičkog izraza, kažu organizatori.