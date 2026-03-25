Kalendar isplate penzija za mart

preuzeta fotografija

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje objavio je kalendar isplate penzija za mart 2026. godine, prema kojem će prvi novac dobiti penzioneri iz kategorije samostalnih delatnosti. 2. aprila primanja će dobiti penzioneri iz kategorije samostalnih delatnosti (preko tekućih računa, na kućne adrese i na šalterima pošta). Penzioneri iz kategorije zaposleni dobiće penzije 9. aprila – preko tekućih računa, ali i na kućne adrese i šalterima pošta. Za kategorije poljoprivredni i vojni penzioneri isplata će biti u dve faze: 4. aprila – isplata preko tekućih računa i 6. aprila – isplata na kućne adrese i putem pošta.

kalendar isplate penzija za mart.