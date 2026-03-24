Vraća se vojni rok

Ministar odbrane Bratislav Gašić izjavio je da su stvoreni uslovi za ponovno uvođenje vojnog roka koji će trajati 75 dana, a da će od razvoja situacije u svetu i globalnih okolnosti zavisiti da li će služenje vojnog roka početi od decembra ove godine ili od marta 2027. godine. Gašić je rekao da je 60 dana predviđeno za obuku vojnika u kasarni, a 15 dana za terensku obuku i istakao da će, bez obzira na kritike o trajanju vojnog roka, budući vojnici moći da nauče mnogo toga korisnog. Ministar je naveo da je u planu da se oko Vidovdana organizuje velika vojna vežba na Pešteru ili na Pasuljanskim livadama, gde će Vojska Srbije moći da pokaže vojnu opremu i sisteme nabavljene u prethodnom periodu.