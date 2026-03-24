Sećanje na stradanje u NATO agresiji (Video)

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi Republike Srbije , Milica Đurđević Stamenkovski, položila je danas, u ime Vlade Srbije, venac na Spomenik deci stradaloj u NATO agresiji u Tašmajdanskom parku, povodom obeležavanja 27 . godišnjice početka NATO agresije na SR Jugoslaviju. Đurđević Stamenkovski je poručila da u 21. veku treba da čuvamo živote naše dece i naše porodice, mladost i budućnost, i da to treba da bude vreme dogovora, pomirenja, bratske ljubavi, solidarnosti, ekonomskog povezivanja i kulturne saradnje.