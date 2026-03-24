Raspored pražnjenja plavih kanti u Šidu

Iz JKP Standard Šid obaveštavaju sugrađane da će se odvoz reciklažnog otpada (papir, plastika i metal) iz plavih kanti vršiti od 25. marta do 31. marta po ustaljenom rasporedu. S tim u vezi, mole sugrađane da povedu računa o pravilnom odvajanju reciklažnog otpada. Pravilnim odvajanjem otpada svi zajedno doprinosimo zdravijem okruženju i očuvanju prirodnih resursa. Iz pomenutog preduzeća se zahvaljuju na saradnji i odgovornom ponašanju. Za sve dodatne informacije na raspolaganju je kontakt telefon 022/712-558.