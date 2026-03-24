Liga budućih šampiona Ruma: Rezultati 18. vikenda (Video)

Odigrane su utakmice 18. vikenda LIGE BUDUĆIH ŠAMPIONA u Sportskom centru “Gimnazijum” u Rumi. Postignuti su sledeći rezultati:
GENERACIJA 2013:
FK “ RADNIČKI CRVENI “ SM – FK “ RADNIČKI “ ŠID 0:3
GENERACIJA 2014:
FK " RADNIČKI " ŠID – ŠF “ TRGOVAČKI “ SM 2:2
GENERACIJA 2015:
FK “ DONJI SREM “ PEĆINCI – FK “BORAC” MARTINCI 3:1
ŠF “ TRGOVAČKI “ SM – RFC “ INĐIJA “ 0:4
FK „ RADNIČKI „ ŠID – ŠF “ FRUŠKAĆ “ RUMA 2:0
FK “ SLOBODA “ D.TOVARNIK – ŠF “ JEDNOTA “ ŠID 1:0
GENERACIJA 2016:
ŠF „ TRGOVAČKI BELI „ SM – ŠF “ SPARTA “ BRATUNAC 0:1
ŠF “ SPARTA “ BRATUNAC – ŠF „ LAVOVI 022 „ RUMA 0:3
ŠF “ SPARTA “ BRATUNAC – RFC “ INĐIJA “ 0:6
ŠF “ SPARTA “ BRATUNAC – ŠF “ JEDNOTA “ ŠID 0:2
SFU “ PREMIJER 2020” VRDNIK – FK „ JEDINSTVO „ SP 2:3
GFK “ SLOVEN “ RUMA – FK „ SLOBODA „ D.TOVARNIK 0:3
OFK “ LAĆARAK “ – RFC “ INĐIJA “ 1:4
FK “ RADNIČKI “ SM – SFU “ PREMIJER 2020” VRDNIK 4:0
GFK “ SLOVEN 1924” RUMA – FK „ POLET „ NIKINCI 2:2
GENERACIJA 2017:
FK „ JEDINSTVO „ SP – FK „ SLOBODA „ D.TOVARNIK 0:10
ŠF „ TRGOVAČKI PLAVI „ – GFK „ SLOVEN „ RUMA 6:2
FK” DONJI SREM “ PEĆINCI – FK “ RADNIČKI “ ŠID 7:0
GENERACIJA 2018:
FK „ RADNIČKI „ IRIG – ŠF “ FRUŠKAĆ “ RUMA 1:5
FK „ JEDINSTVO „ SP – SFU “ PREMIJER 2020” VRDNIK 3:2
FK “ PSK “ PUTINCI – FK “ SLOBODA “ D.TOVARNIK 1:2
ŠF “ LAVOVI 022” RUMA – FK „ RADNIČKI „ ŠID 4:1
RFC “ INĐIJA “ – GFK “ SLOVEN “ RUMA 1:1
(Redakcija)