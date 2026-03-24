Besplatna projekcija filma “Šta će reći ljudi”

preuzeta fotografija

Centar za kulturu „Sirmijumart” organizuje projekciju filma „Šta će ljudi reći”. Ovo je drugi film iz ciklusa norveškog filma, koji se tokom marta održava u Centru za kulturu „Sirmijumart” uz podršku Norveškog filmskog instituta i Ambasade Kraljevine Norveške. Film „Šta će ljudi reći” osvojio je brojne nagrade na festivalima širom sveta i bio je norveški kandidat za nagradu Oskar 2018. godine. Projekcija će biti u sredu, 25. marta, sa početkom u 19 časova, u Centru za kulturu „Sirmijumart”, Stari šor 92. Ulaz na projekciju je besplatan.