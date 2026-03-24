Besplatna projekcija filma “Šta će reći ljudi”

Vesti Sremska Mitrovica | March 24, 2026

preuzeta fotografija

Centar za kulturu „Sirmijumart” organizuje projekciju filma „Šta će ljudi reći”. Ovo je drugi film iz ciklusa norveškog filma, koji se tokom marta održava u Centru za kulturu „Sirmijumart” uz podršku Norveškog filmskog instituta i Ambasade Kraljevine Norveške. Film „Šta će ljudi reći” osvojio je brojne nagrade na festivalima širom sveta i bio je norveški kandidat za nagradu Oskar 2018. godine. Projekcija će biti u sredu, 25. marta, sa početkom u 19 časova, u Centru za kulturu „Sirmijumart”, Stari šor 92. Ulaz na projekciju je besplatan.

preuzeta fotografija

