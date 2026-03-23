Konkurs Razlikovnice do 29. marta

preuzeta fotografija

Povodom Svetskog dana autizma, koji se obeležava 2. aprila, Udruženje za pomoć deci i odraslima sa smetnjama u razvoju i invaliditetom „Razlikovnica” iz Pećinaca raspisalo je literarni konkurs „Autizam nije reč, ispričaću ti priču…” za decu i roditelje. Konkurs je otvoren do 29. marta. Kako prenosi opštinski sajt , Aleksandra Marković iz Razlikovnice rekla je da najuspešnije očekuju prigodne nagrade, te da radove treba slati u PDF formatu na imejl: udruzenje.razlikovnica@gmail.com, kao i da se mogu koristiti pseudonimi u pričama, ukoliko autor želi da ostane anoniman.