Raspored utakmica 18. vikenda LBŠ u Rumi

U SUBOTU, 21. MARTA SE IGRAJU UTAKMICE 18. VIKENDA LIGE BUDUĆIH ŠAMPIONA U SC “GIMNASIUM” U RUMI A RASPORED JE SLEDEĆI:
BALON BROJ 2:
12:50H: GENERACIJA 2019: FK „ SLOBODA „ DT – ŠF „ FRUŠKAĆ „
13:40H: GENERACIJA 2018: FK „PSK „ PUTINCI – FK „ SLOBODA „ DT
14:30H: GENERACIJA 2016: FK „ PRVI MAJ“ – ŠF „ LAVOVI 022“
15:20H: GENERACIJA 2015: FK „ SLOBODA „ DT – ŠF „ JEDNOTA „ ŠID
TEREN 1:
13:00H: GENERACIJA 2014: ŠF „TRGOVAČKI“ – FK “ RADNIČKI „ ŠID
15:00H: GENERACIJA 2014: FK “ RADNIČKI „ ŠID – FK “ RADNIČKI „ IRIG
TEREN 2:
14:00H: GENERACIJA 2013: FK “ RADNIČKI CRVENI„ – FK “ RADNIČKI „ ŠID
U NEDELJU, 22. MARTA SE IGRAJU UTAKMICE 18. VIKENDA LIGE BUDUĆIH ŠAMPIONA U SC “GIMNASIUM” U RUMI A RASPORED JE SLEDEĆI:
BALON BROJ 1:
08:40H: GENERACIJA 2017: ŠF „ TRGOVAČKI PLAVI „ SM – GFK „ SLOVEN „
09:30H: GENERACIJA 2016: RFC „INĐIJA“ – OFK „ LAĆARAK „
10:20H: GENERACIJA 2015: RFC „INĐIJA“ – ŠF „TRGOVAČKI“
11:10H: GENERACIJA 2015: ŠF „ FRUŠKAĆ „ – FK “ RADNIČKI „ ŠID
12:00H: GENERACIJA 2016: FK „ SLOBODA „ DT – GFK „ SLOVEN „
12:50H: GENERACIJA 2016: SFU „ PREMIJER 2020 “ – FK „ RADNIČKI „ SM
13:40H: GENERACIJA 2016: FK „ POLET “ – GFK „ SLOVEN 1924“
14:30H: GENERACIJA 2017: FK“ RADNIČKI „ ŠID – FK „ DONjI SREM „
15:20H: GENERACIJA 2018: ŠF „ LAVOVI 022“ – FK “ RADNIČKI „ ŠID
BALON BROJ 2:
08:40H: GENERACIJA 2018: ŠF „ FRUŠKAĆ „ – FK “ RADNIČKI „IRIG
09:30H: GENERACIJA 2016: ŠF „SPARTA „ BRATUNAC – ŠF „ JEDNOTA „ ŠID
10:20H: GENERACIJA 2016: SFU „ PREMIJER 2020 “ – FK „ JEDINSTVO „ SP
11:10H: GENERACIJA 2016: ŠF „SPARTA „ BRATUNAC – RFC „INĐIJA“
12:00H: GENERACIJA 2015: FK „ BORAC „ MARTINCI – FK „ DONjI SREM „
12:50H: GENERACIJA 2016: ŠF „SPARTA „ BRATUNAC – ŠF „TRGOVAČKI PLAVI“
13:40H: GENERACIJA 2017: FK „ SLOBODA „ DT – FK „ JEDINSTVO „ SP
14:30H: GENERACIJA 2016: ŠF „SPARTA „ BRATUNAC – ŠF „LAVOVI 022“
15:20H: GENERACIJA 2018: FK „ JEDINSTVO „ SP – SFU „ PREMIJER 2020“
(Redakcija)