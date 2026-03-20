Besplatan gradski prevoz u Inđiji

Odbornici Skupštine opštine Inđija usvojili su odluku o sklapanju ugovora o javno-privatnom partnerstvu za obavljanje javnog prevoza putnika na teritoriji opštine, čime su stvorene mogućnosti za poboljšanje kvaliteta prevoza putnika u inđijskoj opštini. Kao privatni partner izabrano je Saobraćajno preduzeće „Strela“ Obrenovac, koje je dobilo ugovor putem tendera.

Prema obrazloženju nadležnih, model javno-privatnog partnerstva omogućava da se uz optimalno korišćenje javnih resursa uključi i privatni kapital, što doprinosi većem nivou usluge i dugoročnoj održivosti sistema.

Predsednik opštine Marko Gašić istakao je da je odluka rezultat temeljnih analiza i potreba građana:

„Kao što sam i obećao na početku svog mandata, da ću imati nekoliko prioriteta koje ću rešiti u što kraćem periodu, danas rešavamo pitanje gradskog prevoza, što je bolna tema preko deset godina za sve naše sugrađane, a posebno za one iz prigradskih mesta, istakao je Gašić.

Saradnja sa proverenim partnerom kao što je „Strela“ Obrenovac omogućiće nam da u kratkom roku unapredimo kvalitet usluge, uvedemo novija vozila i bolju organizaciju linija, naglasio je Gašić.

Planirano je da novi sistem javnog prevoza donese brojne benefite, uključujući uvođenje novijih autobusa, bolju kontrolu reda vožnje, kao i veći broj autobusa, imajući u vidu da je opštini Inđija za kvalitetan gradski i prigradski prevoz potrebno deset autobusa i dva mini busa. Ugovor o javnom – privatnom partnerstvu biće sklopljen na period od deset godina, uz mogućnost raskida akta usled nepoštovanja obaveza. Javni prevoz po novim uslovima ugovora u opštini Inđija biće organizovan od aprila 2026. godine.

Odlukom odbornika lokalnog parlamenta, prevoz u Inđiji biće besplatan za sve građane.

(PR tekst Opština Inđija)