Danas je počelo proleće

Za stanovnike severne hemisfere proleće je počelo danas, 20. marta, u 15 časova i 46 minuta. Za stanovnike južne Zemljine polulopte počela je jesen. Prvi dan proleća obeležava i prolećna ravnodnevica, pojava kada su dan i noć gotovo jednaki i traju po 12 sati. Upravo od tog trenutka, dani postaju sve duži, a noći kraće, što dodatno naglašava dolazak svetlijeg dela godine. Proleće će trajati ukupno 92 dana, sve do 21. juna, kada ustupa mesto letu. Uz promenu godišnjeg doba, stiže i još jedna važna novina – prelazak na letnje računanje vremena. U noći između 28. i 29. marta, kazaljke na satu pomeraju se unapred za jedan sat, što znači da ćemo te noći spavati kraće.