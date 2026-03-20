Akcize na gorivo smanjene ukupno za 60 odsto

preuzeta fotografija

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, u svom današnjem obraćanju izjavio je da će prva mera u oblasti energetike biti dodatno smanjenje akciza za još 40 odsto, što je, kako je rekao, kumulativno smanjenje akciza od oko 61 odsto. Vučić je istakao da su dva cilja kada je reč o energetici da cene naftnih derivata ostanu pod kontrolom i puna snabdevenost, te da je za njihovo ostvarenje neophodno da se primene određene mere, od kojih je jedna smanjivanje akciza za više od 20 odsto, čime se država gotovo u potpunosti odriče prihoda.