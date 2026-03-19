Nedimović: Ne odustajemo i dalje od velikih želja

Gradonačelnik Sremske Mitrovice , Branislav Nedimović, na svom Instagram nalogu objavio je: „Pre 10 godina u temelje bazena smo postavili kapsulu sa željama. Najveća od svih, dugo godina pre, bila je bazen Pinki . Ne odustajemo i dalje od velikih želja”, poručio je Nedimović.

Da podsetimo, u 2016. godini započeta je izgradnja najznačajnijeg sportskog objekta u Sremskoj Mitrovici – gradskog bazena. Procenjena vrednost od 250 miliona dinara, objekat je dužine 35 metara i širine 33 metra, dok je sam bazen 25 metara dužine, 12.5 metara širine, i dubine od 1.8 metara celom svojom dužinom, što je posebno pogodno za plivačka takmičenja, kao i za vaterpolo utakmice, stoji na sajtu Grada .

Bazen se nalazi na lokaciji uz objekat Poslovno-sportskog centra “Pinki”, koji i upravlja bazenom i svim pomoćnim objektima i sadržajem. U samom objektu, koji ima neto površinu od 2.150 m2, pored velikog plivačkog bazena, nalazi se i rekreacioni bazen 7×18 metara i dubine 0.9 metara, sa dodatkom “relaks” bazena sa vodenim atrakcijama.

Kako bi se smanjili troškovi održavanja bazena i sprečilo eventualno propadanje objekta usled izuzetno velikih troškova, bazen se puni vodom iz eksploatacionog termalnog bunara, izbušenog ciljano za ovu namenu, iz kojeg voda sa 500 metara dubine snabdeva kako bazen , tako i grejanje čitavog objekta sportskog centra. Bazen je svečano otvoren 7 . novembra 2017. godine.