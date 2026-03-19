Najava konferencije mitrovačkog “Vodovoda”

Povodom obeležavanja Svetskog dana voda u mitrovačkom “Vodovodu” biće održana konferencija za novinare koju organizuju „Vodovod” Sremska Mitrovica i Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica. Ovogodišnja tema je „Voda i rod” i o tome će govoriti: IVANA MATIJAŠEVIĆ, dr med., specijalistkinja higijene, v. d. načelnice Centra za higijenu i humanu ekologiju ; ANICA ILIBAŠIĆ, diplomirana biološkinja, šefica laboratorije ; VESNA VLADISAVLJEVIĆ, diplomirana inžinjerka geologije za hidrogeologiju, nekadašnja tehnička direktorka JKP Vodovod; LJILJANA RIĐOŠIĆ, diplomirana sanitarno-ekološka inžinjerka, rukovoditeljka RJ Proizvodnja vode. Na kraju konferencije kratko će se, kako je najavljeno, obratiti i Petar Samardžić, v. d. direktora Zavoda za javno zdravlje i Dragan Despotović, v. d. direktora JKP Vodovod. Podsećamo, Svetski dan voda se održava 22. marta svake godine od 1993. godine. To je dan koji su ustanovile Ujedinjene nacije sa ciljem da se ukaže na važnost vode za sav živi svet, ali i privredne delatnosti i održivost svih aspekata života. Istovremeno se podiže svest o 2,1 milijardi ljudi koji žive bez pristupa bezbednoj vodi. Reč je o kampanji preduzimanja akcija za rešavanje globalne krize vode.