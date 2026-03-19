Ministarstvo poljoprivrede: Nema ptičjeg gripa kod živine u Srbiji

Povodom pojave visokopatogene avijarne influence kod živine u Crnoj Gori, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije – Uprava za veterinu obaveštava javnost da Republika Srbija kontinuirano sprovodi sve propisane mere u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom, kao i standardima Svetske organizacije za zdravlje životinja i relevantnim propisima Evropske unije. U tom kontekstu naglašavamo da je pojačan epizootiološki nadzor nad živinom i divljim pticama, a nadležne veterinarske službe su u stanju povećane pripravnosti. Takođe, sprovodi se kontrola kretanja životinja i proizvoda životinjskog porekla, u skladu sa procenom rizika, i redovno se prati situacija u zemljama u regionu te razmenjuju informacije sa nadležnim institucijama. Ministarstvo posebno naglašava da na teritoriji Republike Srbije u ovom trenutku nema potvrđenih slučajeva visokopatogene avijarne influence kod domaće živine. Uprava za veterinu će nastaviti da preduzima sve neophodne preventivne i kontrolne mere radi sprečavanja unosa i širenja bolesti, kao i da blagovremeno obaveštava javnost o svim relevantnim činjenicama. Pozivaju iz Ministarstva vlasnike živine da dosledno primenjuju biosigurnosne mere, posebno u pogledu sprečavanja kontakta sa divljim pticama i prijavljivanja svake sumnje na bolest nadležnim veterinarskim službama.