U nedelju Smotra recitatora Srema

U Pozorištu „Dobrica Milutinović” u nedelju, 22. marta, održaće se tradicionalna Smotra recitatora Srema, koja okuplja najbolje mlade govornike iz celog regiona. Program počinje u 9 časova nastupom najmlađih učesnika, učenika od prvog do četvrtog razreda. Srednji uzrast, od petog do osmog razreda, nastupiće od 11.30 časova, dok je za 13.45 predviđen nastup srednjoškolaca i odraslih. Manifestaciju organizuju Ustanova za negovanje kulture „Srem” i Savez umetničkog stvaralaštva amatera Vojvodine. Smotra pruža mladima priliku da pokažu svoje umeće pred publikom i stručnim žirijem, istovremeno promovišući govornu kulturu i umetnički izraz u Sremu.