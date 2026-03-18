Rast cena pšenice, kukuruza i soje na Produktnoj berzi (Video)

Proteklu nedelju na Produktnoj berzi obeležio je rast cena pšenice, kukuruza i sojinog zrna. Tržište đubriva karakterisale su veće dnevne fluktuacije cena i dostupnih količina u ponudi. Ukupan promet iznosio je 2.390,50 tona robe, čija je finansijska vrednost dostigla 65.993.705,00 dinara.

KUKURUZ:

Na tržištu kukuruza aktivnost ponuđača bila je konstantna, dok je tražnja bila slaba, izražena za manje količine robe. Kupoprodajni ugovori zaključeni su za kukuruz bez analize na aflatoksin po ceni od 22,00 do 22,10 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 22,06 din/kg bez PDV-a (24,26 din/kg sa PDV-om), ukazujući na rast od 2,20% u odnosu na prethodnu sedmicu.

PŠENICA:

Tržište pšenice karakterisala je veća tražnja u odnosu na ponudu, pri čemu su kupci iskazali interesovanje za robu na određenim paritetima, dok je raspoloživa ponuda bila koncentrisana na lokacijama koje nisu bile atraktivne sa aspekta kupaca. Takva situacija, uz cenovni nesklad, otežavala je trgovanje. U zavisnosti od kvaliteta, hlebnim zrnom trgovalo se po ceni od 20,20 do 20,30 din/kg bez PDV-a. Prosečna cena iznosila je 20,23 din/kg bez PDV-a (22,26 din/kg sa PDV-om), pokazujući rast od 0,87% u odnosu na sedam dana ranije. Pšenicom sa min.12% proteina trgovalo se po ceni od 20,60 din/kg bez PDV-a (preuzimanje 18.03-17.04.2026.).

SOJA:

Početkom nedelje berzanski ugovor zaključen je za sojino zrno po ceni od 48,80 din/kg bez PDV-a (53,68 din/kg sa PDV-om), uz obračun kvaliteta, pokazujući rast od 0,62% u odnosu na prethodnu nedelju. Pred kraj radne nedelje došlo je do povećanja tražnje za ovom uljaricom, a cena u tražnji iznosila je 50,00 din/kg bez PDV-a, uz obračun kvaliteta. Usled izostanka ponude, nije došlo do daljeg trgovanja.

STOČNI JEČAM:

Stočni ječam prometovan je po ceni od 20,80 din/kg bez PDV-a (22,88 din/kg sa PDV-om). Na ovom tržištu bila je primetna slaba zainteresovanost kupaca, ali i ponuđača za trgovanjem, a cenovni spred dodatno je uticao na slab promet. U odnosu na poslednji upoređujući podatak, cena ječma niža je za 4,15%.

VEŠTAČKA ĐUBRIVA:

Berzanski ugovori zaključeni su za UREU, prilovanu 25/1 po ceni od 51,81 din/kg (440 eur/t) bez PDV-a, UREA, granulisana 25/1 prometovana je po ceni od 53,57 din/kg (455 eur/t) bez PDV-a, koliko je, usled rasta cena tokom nedelje, iznosila i prometovana cena za džambo vreće. AN, ruski u džambo vrećama trgovan je po ceni od 47,11 din/kg (400 eur/t) bez PDV-a. Cene đubriva konstantno su beležile rast, uz manje količine dostupne u prodaji.

(Redakcija)