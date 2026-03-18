Izložba “Preoblikovanje vatrom” u Inđiji

U Galeriji Kuće Vojnovića biće otvorena samostalna izložba skulptura i grafika ” Preoblikovanje vatrom”, akademskog umetnika Borislava Bore Nikolića iz Novog Sada. Izložba je nastala u saradnji sa Udruženjem likovnih umetnika Inđije i Kulturnim centrom Inđija. Bora Nikolić je rođen u Novom Sadu 1978. godine, gde je završio srednju umetničku školu za dizajn “Bogdan Šuput”. Diplomirao je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu 2004. godine, na vajarskom odseku u klasi profesorke Gordane Kaljalović. Učesnik je vajarskih simpozijuma i likovnih kolonija. Više puta je nagrađivan kao likovni pedagog. Učesnik je preko 60 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Priredio je deset samostalnih izložbi. Otvaranje izložbe u Inđiji je u petak, 20. marta, sa početkom u 19 časova, i biće otvorena za posetioce do 15. aprila 2026. godine, radnim danima u periodu od 08:00 do 16:00 časova.