U toku ex-post evaluacija IPARD II programa

preuzeta fotografija

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obaveštava korisnike IPARD II programa da je u toku sprovođenje Ex-post evaluacije IPARD II programa, koju realizuje nezavisni tim evaluatora koji je angažovala Evropska komisija – Generalni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Cilj ove evaluacije je procena efekata i rezultata sprovedenih investicija, kao i unapređenje budućih programa podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju. U okviru ovog procesa, korisnicima programa će putem Viber Business Inbox biti dostavljen upitnik sa pitanjima koja su identična za svih pet zemalja korisnica IPARD II programa. Na ovaj način prikupljaju se uporedivi podaci o iskustvima korisnika i efektima IPARD podrške u regionu. S obzirom na obavezu Republike Srbije da sprovede evaluaciju IPARD II programa , ali i na značaj dobijenih podataka za procenu efekata sprovedenih investicija i dalje unapređenje sistema podrške poljoprivredi , odgovori će doprineti objektivnoj analizi rezultata programa i planiranju budućih mera podrške, uključujući i sprovođenje IPARD III programa, saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede.