Poseta “Sremskom frontu”

Učenici Karlovačke gimnazije posetili su spomen-obeležje Sremski front, gde su imali priliku da se upoznaju sa istorijskim značajem ovog mesta. Za učenike je organizovan obilazak muzejske postavke i upoznavanje sa događajima vezanim za Sremski front. Tokom obilaska, učenici su odali poštu nastradalima i još jednom se podsetili visoke cene slobode, kao i značaja negovanja kulture sećanja. Ova poseta bila je prilika da se mladi na neposredan način upoznaju sa istorijom i očuvaju uspomenu na one koji su položili svoje živote za budućnost narednih generacija. Iz Turističke organizacije Šid ističu da su ovakve posete značajne za negovanje istorijske svesti kod mladih, ali i za promociju kulturno-istorijskog nasleđa ovog kraja.