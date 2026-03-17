Počelo suđenje za ubistvo na Badnje veče u Inđiji

U Višem sudu u Sremskoj Mitrovici počelo je suđenje optuženima za ubistvo Zorana Gola, koji je usmrćen na Badnje veče ispred svoje kuće u Inđiji. Prema navodima optužnice, Zoran Golo (44) ubijen je 6. januara 2024. godine na kućnom pragu dok je sa sinom palio badnjak. U napadu je učestvovalo više osoba, a tužilaštvo tereti četvoricu optuženih za različita krivična dela povezana sa ovim događajem. Kako piše Sremskomitrovački portal, prvooptuženi Miloš Kostić tereti se za teško ubistvo, pokušaj ubistva jedne osobe i nasilničko ponašanje. Ostala trojica optuženih – Đ. B., S. D. i A. S. – optuženi su za nasilničko ponašanje, dok se Đ. B. dodatno tereti i za pomaganje učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela. Prema ranijim navodima Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, Zoran je u trenutku napada bio sa maloletnim sinom dok je palio badnjak. Tužilaštvo navodi i da je istog dana, nešto ranije, ova grupa izazivala sukobe i na drugim mestima u Inđiji, u kojima su povređena dvojica mladića starosti 23 i 24 godine. Nakon hapšenja, M. K. je određen pritvor, koji mu je u međuvremenu više puta produžavan, dok je pritvor ostalim okrivljenima ukinut. Tokom pripremnog ročišta, prvooptuženi je priznao krivicu. U postupku koji se vodi pred Višim sudom biće saslušani svedoci, oštećeni i veštaci, nakon čega će sudsko veće odlučivati o krivici optuženih i kaznama.