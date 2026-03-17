Liga budućih šampiona Ruma: Rezultati 17. vikenda (Video)

Odigrane su utakmice 17. vikenda LIGE BUDUĆIH ŠAMPIONA u Sportskom centru “Gimnazijum” u Rumi. Postignuti su sledeći rezultati:
FK “ RADNIČKI CRVENI “ SM – ŠF “ TRGOVAČKI “ SM 2:0
FK “ RADNIČKI BELI “ SM – FK “ PRVI MAJ “ RUMA 4:0
FK “ RADNIČKI BELI “ SM – ŠF “ TRGOVAČKI “ SM 3:0
FK “ RADNIČKI “ ŠID – GFK “ SLOVEN “ RUMA 2:5
SFU “ PREMIJER 2020” VRDNIK – FK “ DONJI SREM “ PEĆINCI 2:4
FK ” RADNIČKI ” IRIG – ŠF ” FRUŠKAĆ ” RUMA 5:2
FK ” RADNIČKI ” ŠID – RFC “ INĐIJA “ 0:2
FK ” RADNIČKI ” ŠID – ŽFK” RUMA ” 3:1
GFK “ SLOVEN “ RUMA – FK ” RADNIČKI ” IRIG 7:1
ŠF “ TRGOVAČKI “ SM – FK ” BORAC ” MARTINCI 2:1
FK „ RADNIČKI „ ŠID – RFC “ INĐIJA “ 1:2
ŠF „ TRGOVAČKI BELI „ SM – FK “ PRVI MAJ “ RUMA 7:1
ŠF “ TRGOVAČKI PLAVI “ SM- ŠF „ LAVOVI 022 „ RUMA 1:6
ŠF „ LAVOVI 022 „ RUMA – RFC “ INĐIJA “ 3:3
SFU “ PREMIJER 2020” VRDNIK – GFK “ SLOVEN “ RUMA 3:4
GFK “ SLOVEN “ RUMA – FK „ RADNIČKI „ SM 0:4
OFK “ LAĆARAK “ –SFU “ PREMIJER 2020” VRDNIK 5:4
FK “ RADNIČKI “ ŠID – FK „ JEDINSTVO „ SP 0:3
FK “ RADNIČKI “ ŠID – FK „ POLET „ NIKINCI 0:3
FK „ JEDINSTVO „ SP – GFK “ SLOVEN 1924” RUMA 2:5
RFC “ INĐIJA “ – ŠF „ JEDNOTA„ ŠID 1:6
ŠF „ TRGOVAČKI BELI „ – ŠF “ FRUŠKAĆ “ RUMA 2:0
ŠF „ TRGOVAČKI PLAVI „ – FK „ SLOBODA „ DT 3:1
ŠF “ FUDBOLLEND” RUMA – GFK “ SLOVEN 1924” RUMA 0:10
ŠF “ LAVOVI 022” RUMA- FK “ JEDINSTVO “ SP 3:3
FK „ RADNIČKI „ IRIG – ŠF „ TRGOVAČKI PLAVI „ SM 1:4
ŠF „ TRGOVAČKI BELI „ – FK “ RADNIČKI “ ŠID 3:0
FK „ SLOBODA „ DT – SFU “ PREMIJER 2020” VRDNIK 3:2
ŠF “ LAVOVI 022” RUMA – ŠF “ FRUŠKAĆ “ RUMA 0:9
RFC “ INĐIJA “ – GFK “ SLOVEN “ RUMA 1:1
RFC „ INĐIJA „ – ŠF „ TRGOVAČKI „ SM 5:6
FK “ ŠUMAR “ OGAR – ŠF “ LAVOVI 022” RUMA 0:2
ŠF “ FUDBOLLEND” RUMA – GFK “ SLOVEN “ RUMA 1:5
ŠF „ TRGOVAČKI „ SM – FK „ HAJDUK „ BEŠKA 10:0
(Redakcija)