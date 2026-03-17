Izmena saobraćaja na auto-putu

Zbog radova na autoputu kroz Srem, vozače u narednim danima očekuju izmene u režimu saobraćaja na dve deonice – kod Sremske Mitrovice i između Beške i Novih Banovaca. Na potezu od petlje Sremska Mitrovica do petlje Kuzmin, radovi će trajati do 28. marta i izvodiće se tokom dana, a obuhvataju sanaciju kolovoza i zaštitnih ograda u oba smera. U zoni radova, u zavisnosti od faze, biće zatvarane preticajna, vozna ili zaustavna traka, dok će se saobraćaj odvijati slobodnom trakom uz postavljenu signalizaciju. Na deonici između petlje Beška i petlje Novi Banovci, radovi su planirani danas, 17. marta, takođe tokom dana. Predviđena je popravka zaštitne ograde u oba smera, kao i postavljanje saobraćajnih tabli kod naplatne stanice Stara Pazova. U zoni radova biće povremeno zatvarana zaustavna ili preticajna traka, u dužini do 200 metara.