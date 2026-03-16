Raspisan prvi Javni poziv za podršku poljoprivrednicima

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja raspisalo je prvi javni poziv za podnošenje zahteva za kreditnu podršku u poljoprivredi za 2026. godinu. Zahtevi se podnose od 10. marta do 30. juna 2026. godine, preko poslovnih banaka koje imaju ugovor sa Ministarstvom.

Kreditna podrška namenjena je finansiranju različitih aktivnosti u poljoprivredi, poput razvoja stočarstva, ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva, kao i za nabavku mehanizacije, opreme, hrane za životinje i kvalitetnih priplodnih junica i krava.

Pravo na kredite imaju nosioci komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, preduzetnici i zemljoradničke zadruge koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i imaju aktivan status za 2026. godinu. Krediti se odobravaju u dinarima sa rokom otplate do tri, odnosno do pet godina za pojedine namene. Kamatna stopa iznosi 3% godišnje, dok je 1% za mlade poljoprivrednike do 40 godina, žene i gazdinstva u otežanim uslovima rada, a za nabavku đubriva 0%. Maksimalan iznos kredita je do 6 miliona dinara za fizička lica i preduzetnike, odnosno do 18 miliona dinara za pravna lica.